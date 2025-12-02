Жителя Москвы по фамилии Кац заподозрили в госизмене

ТАСС: в Москве по делу о госизмене арестовали студента ВШЭ Каца

Мещанский суд Москвы заключил под стражу студента первого курса магистратуры Высшей школы экономики (ВШЭ) Леонида Каца, обвиняемого в государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебную картотеку.

По данным агентства, фигурант с такими же фамилией и инициалами Л.М. был неоднократно подвергнут арестам по статье о мелком хулиганстве. Если Каца признают виновным в госизмене, то ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

2 декабря в Краснодарском крае задержали женщину по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ФСБ России, задержанная переводила деньги лицу, осуществляющему на территории Украины сбор средств на поддержку воинских подразделений ВСУ. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Обвиняемую заключили под стражу.

До этого жителя Тульской области арестовали за перевод средств ВСУ в криптовалюте. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

Ранее в Севастополе пенсионерка получила 16 лет за передачу данных о российских объектах ВСУ.