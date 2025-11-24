В России назвали условие для завершения СВО в 2026 году

Стремление Киева заключить перемирие с Москвой зависит не от внутренних проблем Украины, связанных с положением на фронте и коррупционным скандалом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Николай Топорнин.

Он обратил внимание, что половина бюджета украинского государства сейчас формируется за счет взносов от стран Запада. По словам эксперта, оружие для ВСУ поставляется в основном из США, и именно в этом состоит большая угроза для Киева. Специальная военная операция (СВО) может завершиться уже в 2026 году, если Украина лишится поддержки, полагает Топорнин.

«Если военная и финансовая помощь останутся на сегодняшнем уровне, то, на мой взгляд, ВСУ могут сопротивляться еще долго. У них там заготовленные позиции, оборонительная коммуникация. И мы видим, что все это у них серьезно и основательно. Поэтому есть сомнения, что ВСУ сдадут позицию быстро», — сказал политолог.

Он добавил, что при соответствующей поддержке Запада это может продолжаться очень долго.

24 ноября член Совета Федерации Алексей Пушков допустил окончание СВО на условиях России в 2026 году.

Ранее Путин исключил привязку действий российской армии в зоне СВО к конкретным датам.