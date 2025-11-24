На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России назвали условие для завершения СВО в 2026 году

Политолог Топорнин: при остановке помощи Запада СВО завершится в 2026 году
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Стремление Киева заключить перемирие с Москвой зависит не от внутренних проблем Украины, связанных с положением на фронте и коррупционным скандалом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Николай Топорнин.

Он обратил внимание, что половина бюджета украинского государства сейчас формируется за счет взносов от стран Запада. По словам эксперта, оружие для ВСУ поставляется в основном из США, и именно в этом состоит большая угроза для Киева. Специальная военная операция (СВО) может завершиться уже в 2026 году, если Украина лишится поддержки, полагает Топорнин.

«Если военная и финансовая помощь останутся на сегодняшнем уровне, то, на мой взгляд, ВСУ могут сопротивляться еще долго. У них там заготовленные позиции, оборонительная коммуникация. И мы видим, что все это у них серьезно и основательно. Поэтому есть сомнения, что ВСУ сдадут позицию быстро», — сказал политолог.

Он добавил, что при соответствующей поддержке Запада это может продолжаться очень долго.

24 ноября член Совета Федерации Алексей Пушков допустил окончание СВО на условиях России в 2026 году.

Ранее Путин исключил привязку действий российской армии в зоне СВО к конкретным датам.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами