Верховный суд РФ встал на сторону осужденного участника СВО

Верховный суд освободил участника СВО, которого отправили в колонию за совершенное перед мобилизацией правонарушение после возвращения с фронта. Об этом сообщил портал Legal.Report.

В мае 2022 года житель города Лесозаводска в Приморском крае Максим Дегтярев нашел банковскую карту и воспользовался находящимися на ней средствами — за три дня мужчина совершил покупки по чужой карте на сумму свыше 10 тыс. рублей. Когда владелица карты подала на него в суд, он был задержан и освобожден под подписку о невыезде, после чего, в октябре 2023 года, не явился в суд.

Мужчина заключил контракт с министерством обороны России и отправился в зону СВО, где получил огнестрельное ранение в ногу и медаль «За храбрость II степени». После ранения мужчина проходил лечение в госпитале и получил небольшой отпуск. Вернувшись из него в декабре 2023 года, Дегтярев был задержан на вокзале в Москве и отправлен в родной город, где он в был приговорен к 4,5 года колонии строгого режима с учетом трех прежних судимостей.

Узнав об этом решении, заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев обратился в Верховный суд РФ и потребовал освободить Дегтярева от ответственности на основании введенной в марте 2024 года статьи 78.1 Уголовного кодекса как заключившего контракт в период мобилизации и получившего госнаграду. Верховный суд РФ согласился с доводами Ткачева и постановил немедленно освободить заключенного из колонии.

До этого удмуртский суд отказал экс-заключенному участнику СВО в признании трудовых отношений с МО.

Ранее военная полиция задержала двух сбежавших заключенных-контрактников.