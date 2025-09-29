Курьер выбил зубы пенсионерке, уехал и попал на видео в Москве

В Москве курьер выбил зубы пенсионерке и попал на видео

На Ленинском проспекте в Москве велокурьер сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?» и публикует видеозапись инцидента.

«От сильного удара электровелосипеда пенсионерка упала на асфальт и получила травмы лица, перелом носа. У женщины выбиты зубы. Курьера ищут полицейские», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что пожилая женщина двигалась по проезжей части в узком проезде возле жилого дома. Курьер на электровелосипеде врезался в нее со спины, когда женщина сместилась левее. Пострадавшая упала на асфальт. Курьер также упал, а затем встал на ноги и поднял свой велосипед.

