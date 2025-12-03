Названы три города России с самыми одинокими жителями

В России на сегодняшний день порядка 40% домохозяйств являются одиночными. Самое большое количество одиноких людей зафиксировано в трех городах – Москве, Петербурге и Севастополе, рассказала в пресс-центре НСН психолог Ольга Мануковская.

«На текущий период более 40% домохозяйств — одиночные. То есть почти половина россиян одиноки», — отметила эксперт.

Она рассказала также о создании специального сайта знакомств с психологическим сопровождением одиноких людей. Предполагается, что специалисты на таких сайтах будут помогать пользователям не только в поиске второй половинки, но и в обретении смысла жизни, своего пути и ценностей.

«Мы помогаем людям выстраивать такое взаимодействие на сайте знакомств, в котором будут достигнуты цели обеих сторон. Нужно четко определить, что человек хочет», — заключила Малиновская.

Исследователи до этого выяснили, что многие молодые люди одновременно ощущают и социальную включенность, и эмоциональную изоляцию — несмотря на насыщенную жизнь, поддержку друзей и широкий круг общения. Ключевым понятием работы стала «онтологическая безопасность» — чувство предсказуемости и устойчивости, которое формирует эмоциональное благополучие. Частая смена работы, учебы, отношений или места проживания подрывает это ощущение, даже если социальная сеть остается сильной.

