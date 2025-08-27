Назван простой способ справиться с одиночеством

Во время пандемии COVID-19 многие люди говорили, что слушают музыку, чтобы «не чувствовать себя одинокими». Теперь исследователи из Университета Сиднея показали, что это не просто метафора. Музыка способна формировать содержание мысленных образов, усиливая в них социальные темы и создавая ощущение присутствия других людей. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

В двух экспериментах с участием более 600 человек участникам предлагали вообразить продолжение сюжета короткого видео — путешествие одинокой фигуры к далекой горе. Во время воображаемого «пути» одни слушали народную музыку на разных языках, другие находились в тишине. После этого они описывали свои образы.

Анализ показал, что при прослушивании музыки сцены становились более яркими, эмоционально положительными и чаще включали социальные элементы: друзей, группы людей, деревни. Вероятность появления таких образов оказалась более чем втрое выше, чем при воображении в тишине. Причем эффект сохранялся даже тогда, когда слушатели не понимали текста песни или музыка была инструментальной.

«Наши результаты показывают: музыка действительно способна «внедрять» других людей в воображение. Вероятность того, что человек представит социальное взаимодействие, значительно выше, если он слушает музыку», — отметил руководитель исследования Стеффен Херфф.

Во втором эксперименте с помощью искусственного интеллекта исследователи визуализировали описания участников. Новая группа добровольцев пыталась определить, какие образы возникли при музыке, а какие в тишине. Угадывать верно удавалось только тем, кто сам слушал ту же музыку, что и участники первого эксперимента.

Ученые считают, что их результаты помогут лучше понять, как музыка влияет на воображение, и использовать эти данные в терапии — например, для поддержки людей, страдающих от одиночества, или для усиления эффективности методик, основанных на мысленных образах.

