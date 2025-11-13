На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему люди чувствуют одиночество даже при наличии друзей

PLOS One: молодые люди чувствуют одиночество даже при активной социальной жизни
true
true
true
close
MAD.vertise/Shutterstock/FOTODOM

Одиночество далеко не всегда связано с отсутствием друзей. Американские исследователи под руководством Джеффри Хола, профессора и заведующего кафедрой коммуникационных исследований Университета Канзаса выяснили: многие молодые люди одновременно ощущают и социальную включенность, и эмоциональную изоляцию — несмотря на насыщенную жизнь, поддержку друзей и широкий круг общения. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Ученые опросили почти 5 тыс. человек всех возрастов, оценивая их социальные связи и недавние жизненные изменения — от переезда и смены работы до завершения учебы и начала отношений.

Большинство молодых взрослых сообщили, что довольны своими дружескими отношениями и уверены в способности заводить новые знакомства. Однако многие при этом признались в ощущении одиночества. По словам Хола, важен не только размер социального круга, но и способность справляться с нестабильностью современной жизни.

«Сегодня все чаще говорят, что молодежь отчужденная, замкнутая и не умеет строить связи, — отметил Хол. — Наше исследование показывает обратное: у молодых людей много друзей, они прилагают усилия, чтобы поддерживать контакт. Но они могут чувствовать себя одинокими и при этом быть социально активными».

Ключевым понятием работы стала «онтологическая безопасность» — чувство предсказуемости и устойчивости, которое формирует эмоциональное благополучие. Частая смена работы, учебы, отношений или места проживания подрывает это ощущение, даже если социальная сеть остается сильной.

Особенно ярко эффект выражен у женщин с высшим образованием, отмечают авторы: позднее вступление в серьезные отношения и затянувшийся процесс становления взрослой жизни усиливают амбивалентность — когда человек окружен людьми, но внутренне нестабилен.

В противоположность этому участники с наиболее высоким уровнем социального благополучия оказались старше, жили более предсказуемой жизнью и реже испытывали стресс. Их круг общения был меньше, но устойчивее.

По мнению авторов, одиночество молодых людей чаще отражает не социальный кризис, а период перехода. Большинство не испытывает дефицита общения — они лишь учатся сохранять близость в условиях постоянных перемен.

Ранее ученые впервые раскрыли суть человеческого интеллекта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами