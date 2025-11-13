Стало известно, почему люди чувствуют одиночество даже при наличии друзей

Одиночество далеко не всегда связано с отсутствием друзей. Американские исследователи под руководством Джеффри Хола, профессора и заведующего кафедрой коммуникационных исследований Университета Канзаса выяснили: многие молодые люди одновременно ощущают и социальную включенность, и эмоциональную изоляцию — несмотря на насыщенную жизнь, поддержку друзей и широкий круг общения. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Ученые опросили почти 5 тыс. человек всех возрастов, оценивая их социальные связи и недавние жизненные изменения — от переезда и смены работы до завершения учебы и начала отношений.

Большинство молодых взрослых сообщили, что довольны своими дружескими отношениями и уверены в способности заводить новые знакомства. Однако многие при этом признались в ощущении одиночества. По словам Хола, важен не только размер социального круга, но и способность справляться с нестабильностью современной жизни.

«Сегодня все чаще говорят, что молодежь отчужденная, замкнутая и не умеет строить связи, — отметил Хол. — Наше исследование показывает обратное: у молодых людей много друзей, они прилагают усилия, чтобы поддерживать контакт. Но они могут чувствовать себя одинокими и при этом быть социально активными».

Ключевым понятием работы стала «онтологическая безопасность» — чувство предсказуемости и устойчивости, которое формирует эмоциональное благополучие. Частая смена работы, учебы, отношений или места проживания подрывает это ощущение, даже если социальная сеть остается сильной.

Особенно ярко эффект выражен у женщин с высшим образованием, отмечают авторы: позднее вступление в серьезные отношения и затянувшийся процесс становления взрослой жизни усиливают амбивалентность — когда человек окружен людьми, но внутренне нестабилен.

В противоположность этому участники с наиболее высоким уровнем социального благополучия оказались старше, жили более предсказуемой жизнью и реже испытывали стресс. Их круг общения был меньше, но устойчивее.

По мнению авторов, одиночество молодых людей чаще отражает не социальный кризис, а период перехода. Большинство не испытывает дефицита общения — они лишь учатся сохранять близость в условиях постоянных перемен.

