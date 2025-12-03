В жилом доме во Владивостоке произошел пожар площадью около 400 «квадратов»

Пожар произошел в многоквартирном доме во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что загоревшееся здание расположено на улице Уборевича.

«На момент прибытия пожарных горела мансарда дома. Площадь пожара составляет около 400 квадратных метров», — говорится в заявлении.

2 декабря в Симферополе школьница устроила пожар в доме, разогревая печенье в микроволновой печи. Как рассказали в МЧС РФ, девочка решила приготовить десерт, пока взрослых не было дома. Несовершеннолетняя положила пачку печенья в микроволновку и включила электроприбор. В процессе разогрева пластиковая упаковка вспыхнула, а затем огонь охватил и саму печь.

Школьница не растерялась и позвонила в экстренные службы, но покинуть задымленное помещение самостоятельно не смогла. В результате прибывшие на место происшествия огнеборцы вывели девочку на свежий воздух, после чего ликвидировали возгорание.

30 ноября на Пролетарском проспекте в Москве загорелся многоэтажный жилой дом. Пламя распространилось в квартире на шестом этаже. Прибывшие на место пожарные спасли нескольких человек и потушили огонь.

Ранее в Новосибирске собака устроила взрыв в квартире, пока хозяина не было дома.