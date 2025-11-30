На Пролетарском проспекте в Москве удалось ликвидировать пожар в многоэтажке

Спасатели потушили пожар на Пролетарском проспекте в Москве

Пожар в многоэтажном жилом доме на Пролетарском проспекте в Москве ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России.

«Пожар ликвидирован. Огнеборцы вывели из квартир еще пять человек. К сожалению, два человека пострадали», — отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что из пожара в многоэтажке удалось спасти 11 человек, всем предоставлена медицинская помощь.

Согласно информации МЧС, возгорание произошло в квартире на шестом этаже. На месте работают 24 сотрудника и семь единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

28 ноября сообщалось, что сильный пожар возник в многоквартирном доме на улице Борисовские пруды в Москве. По информации очевидцев, загорелась квартира на 13-м этаже дома, подъезд обесточили.

Позднее пожарные потушили возгорание на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, в квартире, где возник пожар, никого не было.

Ранее в Нижнем Новгороде потушили пожар на производстве на 2 тыс. «квадратов».