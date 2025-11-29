В Новосибирске собака устроила взрыв в квартире, пока хозяина не было дома

В Новосибирске 28 ноября в одной из квартир на улице Фадеева произошёл хлопок аэрозольного баллончика. Об инциденте сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, владелец жилья оставил на плите баллончик дихлофоса. Когда в квартире никого не было, собака случайно повернула ручки плиты — об этом, как уточнили спасатели, говорят следы зубов на конфорках. Баллончик нагрелся и разгерметизировался, после чего произошло самозатухание огня, что позволило избежать серьёзных последствий. Сотрудники МЧС подтвердили, что угрозы распространения пожара нет.

Ударная волна выбила входную дверь, повреждены стекла межкомнатной и балконной дверей, а также кухонная плита. Огонь повредил обои и часть кухонного гарнитура на площади около 0,1 кв. м. Домашний питомец не пострадал — собака спряталась на балконе.

В МЧС напомнили о необходимости отключать электроприборы перед выходом из дома, блокировать сенсорные панели плит и не оставлять на них предметы, которые могут спровоцировать случайное включение конфорок.

Ранее в Белгороде военный взорвал гранату в квартире.