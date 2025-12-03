На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд сохранил арест на доли в фирмах Фургала

ТАСС: суд сохранил арест на доли в бизнесе и охотничьи ружья Фургала
Global Look Press

Бабушкинский суд Москвы сохранил арест на доли в уставных капиталах фирм и охотничьи ружья бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС.

По информации суда, обеспечительный арест наложен на шесть охотничьих ружей, часы, автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus, а также доли в юридических лицах.

«Арест <...> сохранить до решения по гражданским искам о компенсации ущерба», — говорится в сообщении.

3 декабря московский суд приговорил к 23 годам экс-губернатора Хабаровского края Фургала по второму уголовному делу, по совокупности с предыдущим приговором он получил 25 лет заключения.

15 октября гособвинение попросило суд приговорить Фургала к 25 годам лишения свободы по делу о хищениях и создании преступной группировки.

В феврале 2023 года Люберецкий суд Подмосковья приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации расправ и покушении на жизнь. Второе уголовное дело — о хищении активов «МСП Банка» — рассматривали в Бабушкинском суде Москвы. В числе обвиняемых 10 человек, в том числе сотрудники предприятий группы «Торэкс».

Ранее жилье Фургала во Владивостоке арестовали и выставили на торги.

