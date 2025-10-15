На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокурор попросил суд приговорить Фургала к 25 годам лишения свободы

Global Look Press

Гособвинение попросило Бабушкинский суд Москвы приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 25 годам лишения свободы по делу о хищениях и создании преступной группировки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом 11 миллионов рублей», — заявил прокурор.

Отмечается, что речь идет об общем решении с учетом первого приговора суда.

В феврале 2023 года Люберецкий суд Подмосковья приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации расправ и покушении на жизнь. Второе уголовное дело — о хищении активов «МСП Банка» — находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. В числе обвиняемых 10 человек, в том числе сотрудники предприятий группы «Торэкс».

Сам Фургал вину не признает. Во время заседания Хабаровского краевого суда, в котором он участвовал по видеосвязи из московского следственного изолятора «Лефортово», Фургал отметил, что за 5 лет следствия у него не нашли ни счетов, ни имущества, кроме построенного в 2003 году дома, автомобиля и машины для тайги.

Ранее жилье Фургала во Владивостоке арестовали и выставили на торги.

