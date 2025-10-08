Жилье Фургала во Владивостоке арестовали и выставили на торги

Росимущество выставило на торги квартиру во Владивостоке, принадлежащую бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Информация о лоте опубликована на сайте ведомства и в ГИС Торги.

Продажа проводится на основании постановления судебных приставов. Начальная стоимость квартиры площадью 76,9 кв. м, расположенной на улице Басаргина, составляет 20,146 млн рублей. Шаг аукциона установлен в 202 тысячи рублей, задаток — 3,022 млн рублей.

В документации указано, что имущество реализуется по решению судебного пристава-исполнителя управления ФССП по Приморскому краю в рамках исполнительного производства в отношении должника Сергея Фургала. Квартира имеет ряд обременений: зарегистрированы 10 запретов на регистрацию и два ареста. Также сообщается, что в помещении прописан один человек, а сумма долгов по коммунальным услугам превышает 132 тысячи рублей, по капитальному ремонту — более 50 тысяч.

Прием заявок стартовал 6 октября и завершится 29 октября, торги назначены на 6 ноября.

Хабаровский суд по иску Генпрокуратуры взыскал с Фургала и связанных с ним компаний свыше 8,5 млрд рублей, посчитав, что он продолжал контролировать бизнес, несмотря на формальную передачу долей после избрания депутатом Госдумы.

В феврале 2023 года Люберецкий суд Подмосковья приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации расправ и покушении на жизнь. Второе уголовное дело — о хищении активов «МСП Банка» — находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. В числе обвиняемых 10 человек, в том числе сотрудники предприятий группы «Торэкс». Сам Фургал вину не признает.

Ранее суд в Москве завершил рассмотрение дела по иску Фургала против телеведущего Шеремета.