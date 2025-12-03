На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Задержан начальник отдела капстроительства «Удмуртнефти»

ФСБ: начальник отдела капстроительства «Удмуртнефти» задержан за подкуп
true
true
true
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Начальник отдела капитального строительства ПАО «Удмуртнефть» задержан по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Удмуртии, передает РИА Новости.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный незаконно получил от представителя подрядной организации вознаграждение в 1,2 млн рублей за заключение дополнительных соглашений к договорам на выполнение подрядных строительно-монтажных работ.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о незаконном получении денег за совершение действий в интересах дающего или иных лиц, совершенное в особо крупном размере. На данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Специалисты проводят комплекс следственных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. Начальнику грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа.

ПАО «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова является крупным представителем топливно-энергетического комплекса Удмуртии, на долю которого приходится почти 60% всей нефтедобычи региона.

До этого ФСБ задержала главу Союза содействия развитию промышленности и торговли Запорожской и Херсонской областей за участие в афере. Мужчину обвиняют по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»).

Ранее бывшего вице-президента банка «Россия» осудили на 8,5 года.

