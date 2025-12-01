На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшего вице-президента банка «Россия» осудили на 8,5 года

true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Петербурге бывший вице-президент одного из банков признан виновным в коммерческом подкупе и осужден на 8,5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале местного СК.

Он также должен будет выплатить штрафе в размере 87 миллионов рублей.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый получал деньги от учредителей строительных компаний в качестве вознаграждения за согласование ежемесячных платежей по кредитной линии банка

17 ноября ФСБ задержала главу Союза содействия развитию промышленности и торговли Запорожской и Херсонской областей за участие в афере. Мужчину обвиняют по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»).

По данным следствия, обвиняемый выступил в роли посредника при передаче пяти миллионов рублей в качестве взятки представителю предприятия «Управление автомобильными дорогами Запорожской области».

Ранее белгородского военного осудили за взятки.

