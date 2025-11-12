Власти Астрахани ограничили движение по мосту через Волгу

В Астрахани временно остановили движение по Старому мосту из-за сдвига швов

Специалисты Приволжской железной дороги (ПривЖД), которая является филиалом РЖД, в срочном порядке ограничили движение транспорта по Старому мосту в Астрахани в связи со сдвигом деформационных швов в конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора со ссылкой на Минтранс по региону.

Отмечается, что неполадка возникла в результате динамической нагрузки на мост.

«Движение автотранспорта временно остановлено для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

Старый мост проходит через Волгу, обеспечивая проезд автомобилей и железнодорожного транспорта. В настоящий момент специалисты оценивают состояние моста и проводят необходимые ремонтные работы.

Позднее в ведомстве уточнили, что вице-губернатор Астраханской области Денис Афанасьев проинспектировал место происшествия. Ему доложили, что смещение на закрытом мосту составляет 160 мм. Сообщается, что 12 ноября специалисты ПривЖД проведут работы по оценке состояния моста и возможности его дальнейшей эксплуатации.

Ранее в Китае из-за оползня частично обрушился автомобильный мост.