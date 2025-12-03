На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Землю надвигается первая зимняя магнитная буря

РАН: 3 декабря на Земле ожидается первая магнитная буря
true
true
true
close
Shutterstock

В среду, 3 декабря на Земле начнется первая в зимнем сезоне магнитная буря. Об этом в Telegram-канале сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН.

Ее причина — сочетание сразу нескольких факторов, воздействующих на Землю: очередной корональной дыры, наблюдающейся сейчас в центральной части солнечного диска, и выброса плазмы после произошедшей 1 декабря вспышки X-уровня. Край этого выброса, по расчетам, все же может задеть Землю на стыке 3 и 4 декабря», — говорится в посте.

По данным ученых, возмущения магнитного поля не должны превысить среднего уровня G2, хотя могут оказаться довольно продолжительными.

15 ноября ученые впервые за 20 лет наблюдений зафиксировали на Земле второй год подряд магнитную бурю «планетарного масштаба». После длительного перерыва магнитная буря мощностью G5 была зафиксирована в мае 2024 года. В 2025 году люди наблюдали экстрасильную магнитную бурю 12 ноября, которая достигла высшего уровня G5, возмущение достигло отметки 8,67 единиц.

Ранее россиянам объяснили, чем опасны магнитные бури для людей с хроническими заболеваниями.

