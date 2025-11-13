В Челябинске раскрыли схему вымогательства с участием сотрудницы полиции

В Челябинске на замначальника следственного отдела возбудили уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и вымогательства. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, фигурантами дела стали заместитель начальника отдела по расследованию преступлений на территории, подведомственной отделу полиции «Ленинский», и четверо местных жителей. Полицейская подозревается в превышении должностных полномочий и вымогательстве в особо крупном размере, а ее предполагаемые сообщники — в вымогательстве.

Следствие установило, что с февраля по сентябрь текущего года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору и применяя насилие, требовали от 22-летнего жителя региона 8 млн рублей. В мае аналогичные угрозы поступили его матери — ей угрожали расправой над ней и родственниками.

После того как потерпевший обратился в правоохранительные органы, сотрудница полиции, по данным СК, предупредила одного из соучастников о поданном заявлении и посоветовала скрыться. Кроме того, она вымогала у мужчины деньги под угрозой возбуждения уголовного дела. Опасаясь за жизнь, потерпевший передал вымогателям более 1 млн рублей.

Незаконные действия группы выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области вместе с управлением собственной безопасности регионального главка МВД. Сейчас следователи проводят обыски и другие процессуальные действия, направленные на закрепление доказательств.

