На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске раскрыли схему вымогательства с участием сотрудницы полиции

СК: полицейскую из Челябинска обвинили в вымогательстве и превышении полномочий
true
true
true

В Челябинске на замначальника следственного отдела возбудили уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и вымогательства. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, фигурантами дела стали заместитель начальника отдела по расследованию преступлений на территории, подведомственной отделу полиции «Ленинский», и четверо местных жителей. Полицейская подозревается в превышении должностных полномочий и вымогательстве в особо крупном размере, а ее предполагаемые сообщники — в вымогательстве.

Следствие установило, что с февраля по сентябрь текущего года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору и применяя насилие, требовали от 22-летнего жителя региона 8 млн рублей. В мае аналогичные угрозы поступили его матери — ей угрожали расправой над ней и родственниками.

После того как потерпевший обратился в правоохранительные органы, сотрудница полиции, по данным СК, предупредила одного из соучастников о поданном заявлении и посоветовала скрыться. Кроме того, она вымогала у мужчины деньги под угрозой возбуждения уголовного дела. Опасаясь за жизнь, потерпевший передал вымогателям более 1 млн рублей.

Незаконные действия группы выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области вместе с управлением собственной безопасности регионального главка МВД. Сейчас следователи проводят обыски и другие процессуальные действия, направленные на закрепление доказательств.

Ранее владимирского экс-министра обвинили в лоббировании медицинской фирмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами