В Петербурге вынесли приговор за грабеж и вымогательство с участием полицейских

Суд в Петербурге вынес приговор фигурантам дела о грабеже с участием полицейских
true
true
true
close
Shutterstock

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор четырем фигурантам уголовного дела о грабеже и вымогательстве с участием двух полицейских. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Согласно решению суда, Шахину Раджабалиеву, Шаменяру Садыкзаде и Даниилу Молодцеву назначили от 2,5 до 3,5 года лишения свободы. Они обвиняются в вымогательстве и грабеже. При этом в отношении Егора Поддубного и Виталия Тугбаева, которые на момент совершения преступления служили в полиции, уголовное дело было приостановлено в связи с их убытием на СВО.

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Тугбаев, Поддубный, Раджабалиев и Молодцев узнали, что бывшая сожительница на тот момент 32-летнего потерпевшего потребовала от него 300 тысяч рублей в качестве материальной компенсации за размолвку. Фигуранты дела взялись обеспечить получение этих средств.

В результате Раджабалиев и Поддубный пригласили мужчину на встречу в кафе на Придорожной аллее. Потерпевший прибыл в заведение вместе со знакомым. Фигуранты потребовали передать им указанную сумму под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за физический вред, который мужчина якобы причинил своей бывшей сожительнице. Потерпевший отказался выполнять требование, после чего его попытались задержать под предлогом мошенничества.

Мужчину избили и поместили вместе со знакомым в полицейский УАЗ. Они смогли угнать автомобиль и отправились в сторону отдела полиции. Фигуранты дела отправились за ними в погоню, параллельно открыв огонь из травматического пистолета. На Сиреневом бульваре соучастники смогли блокировать УАЗ. Впоследствии сбежавших избили, надели наручники, а также украли у них 160 тысяч рублей.

Ранее в Челябинске раскрыли схему вымогательства с участием сотрудницы полиции.

