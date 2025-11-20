Российский криминальный авторитет Марс сел за статус «смотрящего»

Свердловский областной суд вынес приговор в отношении 34-летнего Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, оскорблении и угрозе применения насилия в отношении сотрудника СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба суда в соцсети «ВКонтакте».

Судом установлено, что в сентябре 2024 года лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии в Свердловской области, назначили Гасанова «смотрящим» за регионом. Мужчина, используя данный неофициальный статус, распространял и сохранял преступные традиции в области, в том числе осуществлял контроль за деятельностью криминальных структур в регионе.

Суд признал Гасанова виновным и приговорил его к 13 годам в колонии особого режима. Кроме того, подсудимого оштрафовали на 1 млн рублей и назначили ограничение свободы на один год.

Как рассказывал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, Гасанов, известный в криминальных кругах по прозвищам Марсель Махачкалинский или Марс, уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям «Разбой» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

До этого суд приговорил к восьми годам и двум месяцам лишения свободы в колонии особого режима вора в законе Васю Бандита (настоящее имя — Игорь Кокунов). По данным 112, он в качестве «вора в законе» осуществлял посредничество между преступными группировками в Подмосковье и делил их сферы влияния.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал криминального авторитета Гию Свердловского.