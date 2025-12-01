ФСБ заявила о предотвращенном теракте ГУР в Крыму

ФСБ ликвидировала агента Киева при попытке теракта против офицера МО РФ в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили подготовленный украинской военной разведкой теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Целью атаки был один из старших офицеров министерства обороны России.

В спецслужбе уточнили, что завербованный ГУР гражданин Украины должен был установить взрывное устройство в личный автомобиль российского военнослужащего. Во время закладки взрывчатки мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. У него нашли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства, которые, как утверждается, имели западное происхождение.

Следствие установило организатора покушения — им оказался сотрудник ГУР Рустем Фахриев 1984 года рождения. Один из его сообщников, проживающий в Крыму, задержан. Против него возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности, после чего суд отправил мужчину под стражу.

ФСБ подчеркнула, что украинские спецслужбы продолжают активно искать исполнителей для диверсий и терактов через интернет, социальные сети и мессенджеры. Ведомство напомнило, что тайное сотрудничество с иностранными структурами запрещено и влечет уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы.

