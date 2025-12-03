В СПЧ назвали анекдотичным ковидный запрет на массовые мероприятия

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фадеев: ковидные ограничения на массовые мероприятия выглядят анекдотично
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Запрет массовых мероприятий из-за ковидных ограничений выглядит «анекдотично». Об этом заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в интервью РБК.

«Такие ограничения далеко не везде. В большинстве регионов, если местная бюрократия не хочет допустить какой-нибудь акции, она не ссылается на это», — сказал глава СПЧ.

Издание напомнило, что два года назад партия «Новые люди» направила вице-премьеру Татьяне Голиковой просьбу рекомендовать регионам снять коронавирусные ограничения на проведение митингов, пикетов и шествий.

В марте этого года власти Петербурга решили оставить в силе ковидные ограничения до конца 2025 года, несмотря на стабилизацию эпидситуации.

Пандемия SARS-CoV-2 началась со вспышки в китайском Ухане в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. По состоянию на январь 2025 года зарегистрировано свыше 777 миллионов случаев заболевания по всему миру.

Ранее россиянам напомнили о долгосрочных последствиях коронавируса.

