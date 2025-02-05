Россиянам напомнили о долгосрочных последствиях коронавируса

Россиянам рассказали о самых распространенных последствиях коронавируса, которые продолжают наблюдать врачи. С RT на эту тему поговорила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Она отметила, что одним из первых наблюдаемых эффектов является длительная потеря обоняния у многих пациентов. По ее словам, это состояние может сохраняться на протяжении многих лет или восстанавливаться очень медленно.

Волгина также упомянула о серьезном осложнении — фиброзе легких, который представляет собой разрастание соединительной ткани. Она пояснила, что вместо нормальной легочной ткани образуется структура, напоминающая резину. Оставшаяся живая ткань пытается компенсировать утрату, но не всегда справляется с этой задачей полностью.

В результате у людей с высоким процентом фиброзной ткани возникает постоянная одышка, и даже после реабилитации, включающей дыхательную гимнастику и физические упражнения, легкие не функционируют должным образом.

Кроме того, врач упомянула о таком последствии коронавируса, как тромбозы. Она отметила, что многим пациентам требовалась экстренная помощь, так как тромбозы могут привести к серьезным осложнениям, включая инфаркты и инсульты. Однако если помощь была оказана вовремя, то многие из этих пациентов смогли восстановиться.

Пандемия SARS-CoV-2 началась со вспышки в китайском Ухане в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. По состоянию на январь 2025 года зарегистрировано свыше 777 миллионов случаев заболевания по всему миру.

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