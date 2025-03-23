Власти объяснили продление ковидных ограничений в Петербурге

Смольный: ковидные ограничения в Петербурге будут действовать до конца 2025 года

Власти Петербурга решили оставить в силе ковидные ограничения до конца 2025 года, несмотря на стабилизацию эпидситуации. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу губернатора Северной столицы.

В пресс-службе отметили, что решение о прекращении публикации еженедельных сводок о COVID «не влечет за собой автоматическую отмену ковидных ограничений в городе».

В Смольном отметили, что, согласно закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, власти субъектов отменяют ограничения лишь на основании предписаний главных государственных врачей. Но подобных предписаний власти Санкт-Петербурга не получали, заявили власти.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил прекратить размещение еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19. Однако губернатор Петербурга Александр Беглов еще в конце 2024 года продлил антиковидные ограничения до 31 декабря 2025 года.

Пандемия SARS-CoV-2 началась со вспышки в китайском Ухане в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. По состоянию на январь 2025 года зарегистрировано свыше 777 миллионов случаев заболевания по всему миру.

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