В Петербурге квир-блогера осудили за убийство политактивиста

В Петербурге квир-блогер получил 10 лет за убийство политактивиста Иоффе
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге вынесли приговор ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-блогеру, который убил местного политактивиста Виталия Иоффе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В публикации уточняется, что фигурант Александр Синько полностью признал вину. Он также признался, что намеренно оговорил убитого.

«Никаких отношений, кроме дружеских, между Синько и потерпевшим не было. Мотивом убийства стала личная неприязнь в ходе конфликта», – сообщается в публикации.

Суд приговорил квир-блогера к десяти годам и одному месяцу лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Убийство произошло в сентябре прошлого года. Молодой человек публиковал в своем канале видео на фоне тела убитого. После произошедшего, по данным Telegram-каналов, он хотел покончить с собой, но в результате пришел в полицию и признался в содеянном.

По данным СМИ, Синько утверждал, что Иоффе пытался его изнасиловать и это якобы стало причиной убийства.

Ранее в Кузбассе школьница с другом расправилась с матерью и бросила ее в подвале.

