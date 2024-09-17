«Я человека убил, ха-ха». Квир-блогер зарезал мужчину и вызвал такси до отдела МВД

В Выборге задержали 20-летнего блогера и квир-активиста Александра Синько. Молодой человек сам пришел в полицию и признался в убийстве 53-летнего политактивиста Виталия Иоффе. Он утверждал, что активист якобы пытался его изнасиловать. После убийства Синько забрал у жертвы телефон и с него звонил своим подписчикам, показывая последствия преступления. Потом парень вызвал такси до Выборга, где хотел покончить с собой, но не смог. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Выборге задержали 20-летнего блогера и квир-активиста Александра Синько, сообщает «Осторожно, новости». По данным Telegram-канала, молодой человек признался в убийстве.

«Синько <…> опубликовал в своем тг-канале серию постов, где сознается в убийстве 53-летнего местного политактивиста и участника протестных акций Виталия Иоффе», — говорится в публикации.

В постах молодой человек показывал последствия преступления и спрашивал у своих подписчиков совета, в том числе интересовался контактами организаций, которые могут помочь с «эвакуацией» из России. Для общения блогер использовал как свой аккаунт «Ешка Сибишкина», так и страницу убитого Иоффе.

С его же телефона молодой человек звонил своим подписчикам, показывая тело жертвы.

Как сообщает Baza, после произошедшего Синько покинул квартиру и вызвал такси до Выборга, где хотел покончить с собой, но не смог. В итоге он самостоятельно пришел в полицию и дал признательные показания.

В квартире на Проспекте Науки в Калининском районе Петербурга, где произошло убийство, сейчас работают правоохранители. Как рассказала «78» одна из соседей, она даже не знала, что там проживал Виталий Иоффе. Женщина никогда его не видела и не пересекалась с ним. Из квартиры никаких звуков, в том числе в ночь убийства, не доносилось.

Сам Александр Синько жил в квартире на проспекте Обуховской обороны, которую для него арендовала мать. Два дня назад, по данным телеканала, блогер выселился оттуда и искал ночлег. Это подтвердила хозяйка квартиры, которая сообщила, что решила расторгнуть договор с блогером из-за того, что к нему по неизвестным причинам приходила полиция. Позднее она сама приехала в квартиру и обнаружила в ней горы мусора. Несмотря на нечистоплотность Синько, она охарактеризовала его как вежливого и спокойного. По ее словам, молодой человек не вызывал подозрения у соседей.

При этом «Фонтанка» пишет, что Синько и убитый им Иоффе якобы жили вместе и состояли в сексуальных отношениях. Дочь погибшего рассказала изданию, что очень поверхностно знакома с Александром, виделась с ним буквально пару раз.

По данным «Фонтанки», 20-летний Александр Синько — уроженец Новосибирска. Молодой человек идентифицирует себя как девушку, красит волосы в разные цвета и носит платья. Неоднократно выходил в одиночные пикеты, в частности против закона о запрете трансгендерного перехода и против решения Верховного суда об ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Источник «78» также сообщил, что блогер ранее лежал в психиатрической больнице. У него диагностировали шизотипическое расстройство личности.

53-летний Виталий Иоффе был оппозиционным политическим активистом, высказывался против проведения спецоперации и выходил на пикеты, за что его не раз задерживали.

«Меня попытались изнасиловать. Я убила»

Судя по перепискам, которые опубликовали «Осторожно, новости», около полуночи 16 сентября Синько написал в своем Telegram-канале: «Меня попытались изнасиловать. Я убила». Он также утверждал, что это была самозащита, но так «у нас (в России. — «Газета.Ru») не учитывают самозащиту», он хочет, чтобы ему оказали помощь в выезде за границу.

Утром 17 сентября блогер написал в чат, что принял решение пойти в полицию и рассказать все, как было. В отделении он обратился к дежурному со словами: «Я человека убил, вы не хотите заявление принять?» Полицейским Александр Синько рассказал, что накануне он с выпивал с Виталием.

«Вечер пошел не по плану, и по, словам Синько, Иоффе попытался его изнасиловать. За это Александр ударил его ножом более 20 раз», — пишет Baza.

SHOT сообщил, что правоохранители сначала не поверили словам молодого человека, встретили его заявление смехом и предложили вызвать скорую. Однако после этого, как уточнил канал «78», Синько назвал адрес квартиры в Санкт-Петербурге, где совершил преступление, и рассказал, как добирался до Выборга. Настроение у него было приподнятым.

После явки с повинной блогер также написал в чате, что обратного пути у него нет, и посоветовал участникам беседы «почистить переписки».

Не смог расплатиться с таксистом

«Mash на Мойке» также выяснил, что Синько решил обратиться в полицию после того, как не смог расплатиться с таксистом, который отвез его в Выборг.

Водитель рассказал, что ночная междугородняя поездка стоила 7 тыс. рублей. Однако, когда они добрались до Выборга, пассажир начал «моросить» с оплатой — на несколько минут ушел из поля зрения таксиста, при этом оставив в машине документы. После того, как Синько вернулся, он попросил мужчину отвезти его в отделение, чтобы признаться в убийстве.

«Таксисту он объяснил, что, когда отходил, хотел покончить с собой, но не смог», — говорится в публикации.