В Кузбассе школьница с другом расправилась с матерью и бросила ее в подвале

В Кузбассе подростков задержали за жестокую расправу над матерью одного из них
Shutterstock

Подростков из Кузбасса подозревают в жестоком нападении на мать одного из них. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Прокопьевске, в доме на Институтской улице. По версии следствия, 14-летняя девушка вместе с 16-летним знакомым несколько раз ударила мать ножом. Когда женщина перестала дышать, чтобы скрыть преступление, ее бросили в подвале. Уже на следующий день возлюбленную обнаружил сожитель.

Обоих подростков задержали, в их отношении возбудили уголовное дело. Сейчас следователи проводят с ними необходимые мероприятия.

«Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», – сообщается в публикации.

Что именно стало причиной агрессии, не уточняется. Известно, что ни молодой человек, ни дочь женщины не состояли на учете.

Следователи также проверят работу представителей профильных органов, которые не придали ситуации в семье значения.

Ранее в Петербурге школьница ударила мать ножом в шею и подожгла квартиру.

