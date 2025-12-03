Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Синоптик Позднякова: в Москве в ближайшее время не будет снега и морозов

В ближайшие дни в столичном регионе погода существенно меняться не будет. Снега и морозов пока не предвидится, сообщила RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

За формирование погоды в Москве и Московской области продолжит отвечать антициклон с высоким атмосферным давлением. На этом фоне ожидается облачная погода, днем – небольшие осадки в виде мороси, а ночью в виде мелкой крупы.

Температура воздуха останется в пределах 0 градусов, резких перепадов не прогнозируется, отметила Позднякова. Ночью возможны слабоотрицательные, а днем – слабоположительные значения, заключила синоптик.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что до середины декабря в Москве высока вероятность сохранения плюсовых значений температуры воздуха без существенных осадков. Выпадения настоящего снега, по его словам, можно ожидать не ранее 13-15 декабря.

