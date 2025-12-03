Сантехник рассказал, какие предметы чаще всего приводят к засорам

Сантехник Коняев: смытые в унитаз влажные салфетки чаще всего приводят к засорам

Чаще всего канализация забивается из-за вещей, которые не распадаются в воде — влажных салфеток, прокладок, ватных дисков и прочего мелкого мусора. Об этом в интервью РИАМО рассказал сантехник Александр Коняев. По его словам, эти предметы постепенно собираются в плотный ком, который впоследствии приходится вырезать.

«Они ведут себя как ткань: намокают, наматываются на все подряд и образуют плотный ком. Такой ком не протолкнет ни напор, ни «дополнительный смыв». Он просто увеличивается, пока не перекрывает трубу», — пояснил эксперт.

Он добавил, что некоторые засоры приходится устранять тросами с режущими насадками, поскольку со временем ком уплотняется почти до резинового состояния.

Самое главное правило: если предмет не растворяется в воде, ему в унитазе и раковине не место, заключил Коняев.

Осенью губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обсудить введение дополнительной маркировки для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. По его словам, инициатива нужна для предотвращения засоров в системах водоотведения, которые возникают из-за попадания нерастворимых средств личной гигиены.

