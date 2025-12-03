На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сантехник рассказал, какие предметы чаще всего приводят к засорам

Сантехник Коняев: смытые в унитаз влажные салфетки чаще всего приводят к засорам
true
true
true
close
Odua Images/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего канализация забивается из-за вещей, которые не распадаются в воде — влажных салфеток, прокладок, ватных дисков и прочего мелкого мусора. Об этом в интервью РИАМО рассказал сантехник Александр Коняев. По его словам, эти предметы постепенно собираются в плотный ком, который впоследствии приходится вырезать.

«Они ведут себя как ткань: намокают, наматываются на все подряд и образуют плотный ком. Такой ком не протолкнет ни напор, ни «дополнительный смыв». Он просто увеличивается, пока не перекрывает трубу», — пояснил эксперт.

Он добавил, что некоторые засоры приходится устранять тросами с режущими насадками, поскольку со временем ком уплотняется почти до резинового состояния.

Самое главное правило: если предмет не растворяется в воде, ему в унитазе и раковине не место, заключил Коняев.

Осенью губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обсудить введение дополнительной маркировки для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. По его словам, инициатива нужна для предотвращения засоров в системах водоотведения, которые возникают из-за попадания нерастворимых средств личной гигиены.

Ранее россиянам объяснили, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер у дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами