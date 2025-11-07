На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер у дома

Юрист Свиридов: в контейнеры у дома запрещено выбрасывать строительный мусор
true
true
true
close
Robert Ruidl/Shutterstock/FOTODOM

Закон в вопросе выброса мусора довольно четкий, и его незнание может обойтись гражданам привлечением к административной ответственности и назначением штрафа. Об этом в интервью Life.ru сообщил ведущий юрист АБ «Михальчик и партнеры ЮК» Матфей Свиридов.

По его словам, в дворовые контейнеры можно выбрасывать только тот мусор, который образуется в повседневной жизни: пищевые отходы, упаковка, бумага и другие мелочи.

«Что же категорически нельзя выбрасывать? Прежде всего — строительный мусор и крупногабаритные предметы: старая мебель, кирпичи, доски, обломки после ремонта», — заявил Свиридов.

Юрист добавил, что в контейнеры нельзя выбрасывать опасные отходы, среди которых ртутьсодержащие приборы, батарейки, электроника и другие предметы, требующие особой утилизации.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обсудить введение дополнительной маркировки для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. По его словам, инициатива нужна для предотвращения засоров в системах водоотведения, которые возникают из-за попадания нерастворимых средств личной гигиены.

Ранее россиянам объяснили, какое наказание грозит за выброс мусора из окна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами