Россиянам объяснили, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер у дома

Закон в вопросе выброса мусора довольно четкий, и его незнание может обойтись гражданам привлечением к административной ответственности и назначением штрафа. Об этом в интервью Life.ru сообщил ведущий юрист АБ «Михальчик и партнеры ЮК» Матфей Свиридов.

По его словам, в дворовые контейнеры можно выбрасывать только тот мусор, который образуется в повседневной жизни: пищевые отходы, упаковка, бумага и другие мелочи.

«Что же категорически нельзя выбрасывать? Прежде всего — строительный мусор и крупногабаритные предметы: старая мебель, кирпичи, доски, обломки после ремонта», — заявил Свиридов.

Юрист добавил, что в контейнеры нельзя выбрасывать опасные отходы, среди которых ртутьсодержащие приборы, батарейки, электроника и другие предметы, требующие особой утилизации.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обсудить введение дополнительной маркировки для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. По его словам, инициатива нужна для предотвращения засоров в системах водоотведения, которые возникают из-за попадания нерастворимых средств личной гигиены.

