Губернатор Подмосковья предложил ввести маркировку для влажных салфеток

Ъ: Воробьев предложил ввести маркировку для влажных салфеток и бумаги
true
true
true
close
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обсудить введение дополнительной маркировки для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. Об этом говорится в письме, передает издание «Коммерсантъ».

По словам губернатора, инициатива нужна для предотвращения засоров в системах водоотведения, которые возникают из-за попадания нерастворимых средств личной гигиены. Их попадание в водосток наносит ущерб инфраструктуре и повышает расходы на ремонт.

В письме уточняется, что речь идет о продукции из синтетики, которая не растворяется в воде. Воробьев объяснил, что введение маркировки позволит проинформировать граждан о способах утилизации, сократить число засоров и снизить нагрузку на коммунальные системы.

Он добавил, что на очистных сооружениях Подмосковья ежедневно собирается до 20 тонн мусора, из которых до 80% составляют средства личной гигиены и пищевые отходы.

До этого «Российская газета» со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО) писала, что плата за вывоз мусора в России может вырасти в десять раз. Как сообщило издание, в компании отметили, что в некоторых городах плата за вывоз мусора может вырасти до абсолютно неподъемных для жителей денег.

Ранее россиянам объяснили, какое наказание грозит за выброс мусора из окна.

