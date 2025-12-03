На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянок призвали сажать на 10 лет за браки с бойцами СВО ради выплат

В Госдуме призвали давать до 10 лет тюрьмы за брак с бойцами СВО ради выплат
true
true
true
close
Pixabay

В Госдуме предложили ввести наказание для россиянок, которые заключают браки с бойцами военной спецоперации ради получения выплат. Так называемых «черных вдов» следует сурово карать, предусмотрев для них уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 10 лет. Об инициативе 360.ru сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Поступки женщин, которые наживаются на гибели военных, жертвующих собой на поле боя, нельзя отнести к обычному мошенничеству, подчеркнул лидер партии Леонид Слуцкий. По его мнению, такие преступления свидетельствуют о полном отсутствии морали у женщин, являясь, по сути, «плевком» в сторону близких бойцов – матерей, настоящих жен и детей.

В последнее время правоохранительные органы фиксируют всплеск таких преступлений, причем в отдельных регионах зафиксирована деятельность целых групп, планирующих такие браки с целью нажиться на них, заявил депутат. Он призвал дополнить Уголовный кодекс РФ отдельной статьей, предусмотрев суровое наказание для «черных вдов».

«Карать нужно жестко, вплоть до 10 лет лишения свободы и штрафа в миллион рублей, — подчеркнул парламентарий. — Это позволит предотвратить такие кощунственные злодеяния, а главное — восстановит справедливость и защитит память о погибших бойцах».

Напомним, в этом году разгорелся скандал после того, как в сети завирусилась видео, где томский риелтор Марина Орлова рассказывает о «бизнес- плане» по покупке жилья для женщин. Заключается ее «план» в том, чтобы выйти замуж на мужчину, служащего на СВО, а после его гибели получить 8 млн рублей и купить квартиру. Позднее она извинилась перед россиянками, чьи мужья и родственники находятся на поле боя. Против нее и блогера Дарьи Черданцевой, принимавшей участие в записи, завели административные дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Речь идет о возбуждении ненависти или вражды. В итоге Орловой было назначено наказание в виде 80 часов, а Черданцевой — 85 часов обязательных работ.

Ранее медсестра пять раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов СВО ради выплат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами