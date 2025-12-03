Россиянок призвали сажать на 10 лет за браки с бойцами СВО ради выплат

В Госдуме призвали давать до 10 лет тюрьмы за брак с бойцами СВО ради выплат

В Госдуме предложили ввести наказание для россиянок, которые заключают браки с бойцами военной спецоперации ради получения выплат. Так называемых «черных вдов» следует сурово карать, предусмотрев для них уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 10 лет. Об инициативе 360.ru сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Поступки женщин, которые наживаются на гибели военных, жертвующих собой на поле боя, нельзя отнести к обычному мошенничеству, подчеркнул лидер партии Леонид Слуцкий. По его мнению, такие преступления свидетельствуют о полном отсутствии морали у женщин, являясь, по сути, «плевком» в сторону близких бойцов – матерей, настоящих жен и детей.

В последнее время правоохранительные органы фиксируют всплеск таких преступлений, причем в отдельных регионах зафиксирована деятельность целых групп, планирующих такие браки с целью нажиться на них, заявил депутат. Он призвал дополнить Уголовный кодекс РФ отдельной статьей, предусмотрев суровое наказание для «черных вдов».

«Карать нужно жестко, вплоть до 10 лет лишения свободы и штрафа в миллион рублей, — подчеркнул парламентарий. — Это позволит предотвратить такие кощунственные злодеяния, а главное — восстановит справедливость и защитит память о погибших бойцах».

Напомним, в этом году разгорелся скандал после того, как в сети завирусилась видео, где томский риелтор Марина Орлова рассказывает о «бизнес- плане» по покупке жилья для женщин. Заключается ее «план» в том, чтобы выйти замуж на мужчину, служащего на СВО, а после его гибели получить 8 млн рублей и купить квартиру. Позднее она извинилась перед россиянками, чьи мужья и родственники находятся на поле боя. Против нее и блогера Дарьи Черданцевой, принимавшей участие в записи, завели административные дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Речь идет о возбуждении ненависти или вражды. В итоге Орловой было назначено наказание в виде 80 часов, а Черданцевой — 85 часов обязательных работ.

Ранее медсестра пять раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов СВО ради выплат.