На Урале десятки рейсов задержаны из-за непогоды

В Свердловской области десятки рейсов не вылетели вовремя из-за сильного снегопада, сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, в аэропорту Кольцово на вылет задержаны 10 рейсов. Некоторые пассажиры ждут самолета более трех часов. Сотрудники аэропорта регулярно обрабатывают взлетно-посадочную полосу, но из-за снега и дождя погодные условия остаются сложными. Синоптики прогнозируют, что осадки закончатся в ночь на 23 ноября.

Пассажиры рейса WZ 1014 из Улан-Удэ в Екатеринбург сообщили, что их рейс был задержан на 1,5 часа. Самолет не смог приземлиться, долго кружил над Кольцово и был перенаправлен в Челябинск. Там аэропорт тоже закрыли из-за мокрого снега. Пассажиры смогли сесть только через два часа.

Накануне в Санкт-Петербурге самолет, следовавший в Дубай, задержали более чем на сутки. Пассажиры должны были вылететь из аэропорта еще 20 ноября, в 00:25. Проблемы с вылетом им объяснили техническими причинами. В результате путешественники отправились в столицу Объединенных Арабских Эмиратов спустя 31 час.

Ранее в Норильске снегоуборочная техника повредила фюзеляж самолета.