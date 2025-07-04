В Подмосковье введут полумиллионные штрафы за нарушения торговли алкоголем

В Подмосковье с сентября вступят в силу новые правила торговли алкогольными напитками. В частности, все заведения общепита в жилых домах, вход в которые предусмотрен со дворов, продавать спиртное смогут только с 8 утра до 23 вечера. При этом они должны переоборудовать залы и перенести входную группу на другую сторону, в противном случае нарушителям грозят штрафы до полумиллиона рублей, напоминает 360.ru.

В заведениях общепита, реализующих алкоголь, нужно будет перестроить залы так, чтобы они примыкали к стационарным объектам общепита. Располагать их во дворах будет нельзя, а вход должен быть строго со стороны улицы, а не двора.

За нарушение ограничений торговли алкогольными напитками в регионе вводится административная ответственность. Так, за торговлю этиловым спиртом штраф составит от 10 тысяч до 300 тысяч рублей, за продажу спиртного детям — от 30 тысяч до 300 тысяч рублей, а за продажу слабоалкогольных напитков в бутылках более 1,5 литра — от 100 тыс. до 500 тысяч рублей.

Это не все предлагаемые ограничения в сфере продажи спиртного – так, в конце июня Мособлдума призвала ограничить продажу алкоголя в заведениях общепита в домах только двумя часами в день – с 13:00 до 15:00. Как отмечал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, эти изменения предлагают сами жители, страдающие от шума пьяных компаний. Пока законопроект не утвержден – он должен пройти второе и третье чтения. В случае положительного исхода изменения вступят в силу 1 марта 2026 года.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов сообщил о новом законопроекте, который ограничит работу алкомаркетов на федеральном уровне. В документе дается определение слову «алкомаркет» — это торговый объект, в котором более 50% от общей выручки приходится на спиртные напитки. При этом сам Свинцов назвал подобные магазины «торговыми точками, нацеленными на уничтожение человека», подчеркнув, что в большей степени они «бьют по русским», так как мусульмане алкоголь не употребляют.

Ранее в российском регионе рухнули продажи алкоголя из-за «сухого закона».