В Соцфонде назвали самую пожилую жительницу России

Сегодня самой пожилой жительницей России является 120-летняя жительница Грозного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.

«По имеющимся у Соцфонда данным, самой пожилой в России является женщина 1905 года рождения. Она проживает в Грозном, в Байсангуровском районе», — говорится в сообщении Соцфонда.

В апреле портал Tolo news сообщил, что самым старым человеком в мире мог оказаться житель афганской провинции Хост, которому было, предположительно, 140 лет. Акель Назир рассказал журналистам, что ему было около 30 лет, когда Афганистан получил независимость от Великобритании. А также, по его словам, он застал время правления короля Афганистана Амануллы Хана, а также празднование Дня независимости от британского господства.

В сентябре 102-летний японец Кокити Акудзава совершил восхождение на гору Фудзияма (3776 м), попав в Книгу рекордов Гиннесса как старейший человек, когда-либо покорявший эту священную для японцев гору. Как признался сам долгожитель, на полпути он был готов сдаться, однако поддержка семьи и друзей помогла ему преодолеть возникшие трудности.

Ранее ученые раскрыли секреты долголетия с помощью стволовых клеток долгожителей.

