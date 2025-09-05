Житель Японии в возрасте 102 лет поднялся на вершину Фудзиямы

Японец в возрасте 102 лет стал самым пожилым покорителем горы Фудзияма

102-летний японец Кокити Акудзава совершил восхождение на гору Фудзияма (3776 м), попав в Книгу рекордов Гиннесса как старейший человек, когда-либо покорявший эту священную для японцев гору. Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, восхождение состоялось 5 сентября при поддержке дочери Акудзавы, его внучки и товарищей из альпинистского клуба. Как признался сам долгожитель, на полпути он был готов сдаться, однако поддержка семьи и друзей помогла ему преодолеть возникшие трудности.

Примечательно, что в возрасте 96 лет он уже удостаивался звания самого пожилого человека, покорившего Фудзияму.

В преддверии восхождения альпинист усердно тренировался на протяжении трех месяцев, начиная день в пять утра и совершая регулярные восхождения на гору Нагано.

Акудзава рассказал, что в его ближайших планах – написание картины под названием «Фудзи на рассвете», которая увековечит память о его недавнем восхождении.

