На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокат назвал преступление Юрия Дудя малозначительным

Адвокат Шарапов: действия Дудя не привели к нарушению прав
true
true
true
close
YouTube

Адвокат блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) Ильнур Шарапов назвал преступление своего подзащитного малозначительным в Басманном суде Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

В суде по заочному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента защита журналиста не стала оспаривать, что в его действиях есть состав преступления

«Формально в действиях есть состав преступления, однако действия не привели к нарушению чьих-либо прав — нет ни потерпевших, ни ущерба», — заявил в прениях Шарапов.

Адвокат объяснил, что опубликованные Дудем материалы без плашки иноагента не содержат призывов к совершению противоправных действий, оскорблений и даже критики, а значит, по его мнению, не представляют серьезной общественной опасности.

Поэтому Шарапов попросил суд дело прекратить по малозначительности, а запрошенное прокурором наказание в виде 1 года 10 месяцев колонии назвал необоснованным.

Минюст России признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В конце июня этого года против Дудя заочно возбудили уголовное дело.

В 2022 году блогер осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России. На данный момент он проживает в Испании. В июне 2025 года Дудь заявил, что в этой стране много проблем, «несмотря на все кайфы».

Ранее суд вынес приговор Яне Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами