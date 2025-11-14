Адвокат назвал преступление Юрия Дудя малозначительным

Адвокат блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) Ильнур Шарапов назвал преступление своего подзащитного малозначительным в Басманном суде Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

В суде по заочному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента защита журналиста не стала оспаривать, что в его действиях есть состав преступления

«Формально в действиях есть состав преступления, однако действия не привели к нарушению чьих-либо прав — нет ни потерпевших, ни ущерба», — заявил в прениях Шарапов.

Адвокат объяснил, что опубликованные Дудем материалы без плашки иноагента не содержат призывов к совершению противоправных действий, оскорблений и даже критики, а значит, по его мнению, не представляют серьезной общественной опасности.

Поэтому Шарапов попросил суд дело прекратить по малозначительности, а запрошенное прокурором наказание в виде 1 года 10 месяцев колонии назвал необоснованным.

Минюст России признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В конце июня этого года против Дудя заочно возбудили уголовное дело.

В 2022 году блогер осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России. На данный момент он проживает в Испании. В июне 2025 года Дудь заявил, что в этой стране много проблем, «несмотря на все кайфы».

