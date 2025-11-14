На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрия Дудя приговорили к тюремному заключению

Суд заочно приговорил журналиста Юрия Дудя к одному году и 10 месяцам колонии
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) к одному году и 10 месяцам колонии-поселения по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор был вынесен в заочном порядке, поскольку обвиняемый находится за пределами России. Суд установил, что Дудь умышленно не выполнял обязанности, предусмотренные законодательством для иностранных агентов.

Адвокат защиты заявил, что приговор будет обжалован в установленном порядке.

По данным следствия, Юрий Дудь дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это блогер продолжил нарушать требования законодательства и распространять в одном из мессенджеров материалы без указания того, что они созданы и распространены иноагентом.

Минюст России признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В конце июня этого года против Дудя заочно возбудили уголовное дело.

Ранее адвокат назвал преступление Юрия Дудя малозначительным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами