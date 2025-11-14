Юрия Дудя приговорили к тюремному заключению

Суд заочно приговорил журналиста Юрия Дудя к одному году и 10 месяцам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) к одному году и 10 месяцам колонии-поселения по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор был вынесен в заочном порядке, поскольку обвиняемый находится за пределами России. Суд установил, что Дудь умышленно не выполнял обязанности, предусмотренные законодательством для иностранных агентов.

Адвокат защиты заявил, что приговор будет обжалован в установленном порядке.

По данным следствия, Юрий Дудь дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это блогер продолжил нарушать требования законодательства и распространять в одном из мессенджеров материалы без указания того, что они созданы и распространены иноагентом.

Минюст России признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В конце июня этого года против Дудя заочно возбудили уголовное дело.

Ранее адвокат назвал преступление Юрия Дудя малозначительным.