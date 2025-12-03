На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали о белорусских корнях зятя Трампа Кушнера

Sputnik: Джаред Кушнер оказался потомком белорусских партизан из отряда Бельских
Jonathan Ernst/Reuters

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер оказался потомком белорусских партизан. Об этом сообщил «Sputnik Беларусь».

По данным журналистов, его семья родом Новогрудского гетто, в котором оказались в 1941 году. Родственник бизнесмена Зейдель Кушнер вместе с дочерями смогли сбежать из него и уйти в леса. Там они вступили в партизанский отряд Бельских, спасавший людей и участвующий в боевых операциях против оккупантов.

Дочь Зейделя Кушнера Рая познакомилась в отряде с будущим мужем Йозефом Берковичем. Перед эмиграцией в США мужчина взял ее фамилию. Впоследствии их сын Чарльз стал миллионером, а его сын Джаред женился на Иванке Трамп, став зятем действующего американского лидера.

Джаред Кушнер 2 декабря принял участие в переговорах президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. По итогам встречи стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о редком качестве Кушнера.

