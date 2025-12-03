Три российских аэропорта приостановили работу

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

В ночь на 2 декабря ограничения на работу ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Тамбова. Позже Кореняко сообщил об аналогичных мерах в воздушных гаванях Магаса и Нальчика.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Он может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее в аэропорту Тюмени незапланированно приземлилось воздушное судно.