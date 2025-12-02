На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Тюмени незапланированно приземлилось воздушное судно

Летевшее из Нового Уренгоя в Омск воздушное судно незапланированно село в Тюмени
close
Сергей Русанов/РИА «Новости»

Воздушное судно, следовавшее из Нового Уренгоя в Омск, совершило незапланированную посадку в аэропорту Рощино в Тюмени. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Как рассказали в надзорном ведомстве, воздушное судно приземлилось днем 2 декабря около 13:00 по местному времени (11:00 мск). Предварительно, решение о незапланированной посадке было принято по техническим причинам.

«Посадка прошла в штатном режиме», — подчеркивается в заявлении.

На фоне произошедшего Тюменская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в сфере обеспечения безопасности полетов. Кроме того, ведомство взяло на контроль соблюдение прав пассажиров.

Из публикации следует, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «Ямал».

28 ноября пассажирский самолет, следовавший из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Большое Савино в Перми. По данным оперативных служб, экипаж решил посадить воздушное судно в связи с возможной утечкой топлива. Всего на борту находились 158 человек, никто из них не пострадал.

Ранее самолет при посадке в аэропорту Палана в Камчатском крае задел фонарь светового огня.

