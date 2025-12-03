В Польше в театре найдено взрывное устройство

В польском Плоцке обнаружили бомбу в подвале театра

В подвале театра в польском городе Плоцке обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Взрывное устройство было найдено во время работ по уборке подвала. Из здания театра срочно эвакуировали людей, на место прибыла полиция.

По предварительным данным, обнаруженное взрывное устройство обладает боевыми характеристиками.

29 ноября сотрудников французской государственной телерадиовещательной компании France Télévisions эвакуировали после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве.

15 ноября работу французского круглосуточного новостного телеканала BFMTV приостановили из-за поступившего сообщения о минировании здания, где находится его студия.

17 октября стало известно, что предполагаемое взрывное устройство обнаружили в аэропорту молдавской столицы.

Ранее сообщалось, что в Анапе будут судить туристку за ложное сообщение о теракте.