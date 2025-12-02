На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка объяснила, почему пассажиры отказывались покидать севший в Актау самолет

Российских пассажиров внепланово севшего в Актау самолета обещали доставить в Актобе
Depositphotos

Россиян — пассажиров внепланово севшего в Актау рейса Стамбул — Актобе отвезли в гостиницу и пообещали вечером 3 декабря отправить в нужный город транзитом через Алматы. Об этом «Газете.Ru» рассказала одна из пассажирок рейса Анастасия.

«Рейс 240 Стамбул — Актобе авиакомпании Pegasus должен был вылететь вчера вечером в 21:50, но вылет задержали до 06:00 сегодняшнего утра. Затем мы кружили 6 часов вместо 3,5. В итоге посадили самолет в Актау вместо Актобе — все из-за тумана. Сказали дословно «рейс закончился, освобождайте самолет» и добираться самостоятельно. Только расстояние между Актобе и Актау более 1500 км. Самолет покинули только жители Казахстана, все россияне остались в салоне, так как мы не знаем, как в чужой стране самостоятельно без местных денег добираться из Актау, в который мы все лететь не планировали, в Актобе», — рассказала Анастасия.

По ее словам, 11 часов — 6 часов полета и 5 часов ожидания в самолете — экипаж не предлагал пассажирам ни воды, ни еды.

«Только после того, как информация дошла до консульства и СМИ, к нам приехали представители транспортной прокуратуры, и нас наконец-то отвезли в гостиницу. Перед этим волонтеры накормили нас в аэропорту. Пообещали завтра вечером транзитом через Алматы отправить в Актобе. Переписали паспортные данные, но билетов на руках пока нет. Естественно, переживаем очень», — пояснила Анастасия.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что россияне отказались покидать борт самолета после приземления в другом городе за тысячу километров от пункта назначения (Актобе﻿). Их призывали высадиться «где-то в степи рядом с Актау﻿».

В посольстве России в Казахстане отреагировали на сообщения СМИ и отметили, что группа из 16 человек, среди которых 11 человек — это граждане России, согласились покинуть борт и поехать в гостиницу под гарантии бронирования билетов на регулярные и стыковочные рейсы до Актобе 3 декабря.

Ранее путешественники прилетели из Турции в Москву без 89 чемоданов и сумок.

