Египет увеличил стоимость въездной визы почти вдвое

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился увеличить сумму сборов за въезд в страну с $20 до $45. Об этом говорится в указе египетского лидера, передает ТАСС.

В документе уточняется, что указ, который был подписан 30 ноября, вступает в силу на следующий день после подписания.

14 ноября сообщалось, что египетские визы подорожают для россиян с 2026 года.

Тогда палата представителей Египта одобрила законопроект о повышении платы за услуги в стране.

В туристической индустрии страны на это отреагировали негативно, отметив, что спрос на поездки в африканскую страну может снизиться.

Недавно выяснилось, что туристы из России столкнулись с нашествием постельных клопов в четырехзвездочном отеле в Египте. Они рассказали, что увидели клопов сразу после заселения и потребовали от сотрудников отеля смены номера, однако они не приняли претензий, утверждая, что свободных номеров нет.

