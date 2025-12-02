На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Египет увеличил стоимость въездной визы почти вдвое

Египет повысил въездные пошлины до $45
true
true
true
close
AlexAnton/Shutterstock/FOTODOM

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился увеличить сумму сборов за въезд в страну с $20 до $45. Об этом говорится в указе египетского лидера, передает ТАСС.

В документе уточняется, что указ, который был подписан 30 ноября, вступает в силу на следующий день после подписания.

14 ноября сообщалось, что египетские визы подорожают для россиян с 2026 года.

Тогда палата представителей Египта одобрила законопроект о повышении платы за услуги в стране.

В туристической индустрии страны на это отреагировали негативно, отметив, что спрос на поездки в африканскую страну может снизиться.

Недавно выяснилось, что туристы из России столкнулись с нашествием постельных клопов в четырехзвездочном отеле в Египте. Они рассказали, что увидели клопов сразу после заселения и потребовали от сотрудников отеля смены номера, однако они не приняли претензий, утверждая, что свободных номеров нет.

Ранее россиянам назвали лучшие направления для новогоднего путешествия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами