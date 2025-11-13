На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские туристы столкнулись с нашествием клопов в отеле Египта

SHOT: клопы атаковали россиян в четырехзвездочном отеле в Египте
true
true
true
close
Shutterstock

Туристы из России столкнулись с нашествием постельных клопов в четырехзвездочном отеле в Египте. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, россияне, отдыхающие в отеле Sharm Resort Hotel Ex, пожаловались на сильный зуд и множественные укусы насекомых. Туристы рассказали, что увидели клопов сразу после заселения и потребовали от сотрудников отеля смены номера, однако они не приняли претензий, утверждая, что свободных номеров нет. Подобная ситуация наблюдалась сразу в нескольких номерах отеля, сообщили в SHOT.

Туристы теперь опасаются не только за свое здоровье, но и за то, что клопы залезут в чемоданы и вместе с ними улетят домой. Этих насекомых трудно вывести, поскольку они быстро адаптируются к новым условиям, а их яйца устойчивы к химии. Клопы легко прячутся в щелях и могут обходиться без пищи месяцами. Их укусы могут привести к отеку Квинке или анафилактическому шоку.

До этого в самолетах компании Turkish Airlines обнаружили клопов. Как сообщила газета The New York Times, насекомые падали на пассажиров с потолка. Издание отмечало, что Turkish Airlines предлагала пассажирам разные варианты компенсации. NYT со ссылкой на экспертов пояснила, что обработка самолета от клопов занимает 2–5 дней и может стоить от $75 до $125 тысяч с учетом потерянной выручки и трат на обработку.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от постельных клопов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами