Российские туристы столкнулись с нашествием клопов в отеле Египта

Туристы из России столкнулись с нашествием постельных клопов в четырехзвездочном отеле в Египте. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, россияне, отдыхающие в отеле Sharm Resort Hotel Ex, пожаловались на сильный зуд и множественные укусы насекомых. Туристы рассказали, что увидели клопов сразу после заселения и потребовали от сотрудников отеля смены номера, однако они не приняли претензий, утверждая, что свободных номеров нет. Подобная ситуация наблюдалась сразу в нескольких номерах отеля, сообщили в SHOT.

Туристы теперь опасаются не только за свое здоровье, но и за то, что клопы залезут в чемоданы и вместе с ними улетят домой. Этих насекомых трудно вывести, поскольку они быстро адаптируются к новым условиям, а их яйца устойчивы к химии. Клопы легко прячутся в щелях и могут обходиться без пищи месяцами. Их укусы могут привести к отеку Квинке или анафилактическому шоку.

До этого в самолетах компании Turkish Airlines обнаружили клопов. Как сообщила газета The New York Times, насекомые падали на пассажиров с потолка. Издание отмечало, что Turkish Airlines предлагала пассажирам разные варианты компенсации. NYT со ссылкой на экспертов пояснила, что обработка самолета от клопов занимает 2–5 дней и может стоить от $75 до $125 тысяч с учетом потерянной выручки и трат на обработку.

