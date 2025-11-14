SHOT: египетские визы подорожают для россиян с 2026 года

Египетские визы подорожают для россиян с 2026 года. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Источник сообщает, что Палата представителей Египта одобрила законопроект о повышении платы за услуги в стране. Таким образом цена на визу вырастет с $25 (около ₽2030) до $45 (около ₽3654).

В туристической индустрии Египта на это отреагировали негативно, отмечает источник. Спрос на поездки в африканскую страну может снизиться.

Недавно выяснилось, что туристы из России столкнулись с нашествием постельных клопов в четырехзвездочном отеле в Египте. Они рассказали, что увидели клопов сразу после заселения и потребовали от сотрудников отеля смены номера, однако они не приняли претензий, утверждая, что свободных номеров нет.

До этого в самолетах компании Turkish Airlines обнаружили клопов. Как сообщила газета The New York Times, насекомые падали на пассажиров с потолка. Авиаперевозчик не стал комментировать данный инцидент.

Ранее российская пара отравилась в египетском отеле из-за антисанитарии в столовой.