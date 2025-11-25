Прогулка по льду для девятилетнего школьника едва не закончилась трагедией

В Алтайском крае девятилетний мальчика вышел на лед на реке и провалился

В Алтайском крае детское любопытство едва не привело к трагедии: девятилетний мальчик вышел на лед водоема и провалился. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел в районном центре Смоленское, на реке Поперечной. Школьник гулял по льду рядом с берегом, когда внезапно провалился в воду. Это заметил проходивший неподалеку мужчина — он помог мальчику выбраться на сушу.

До этого похожий инцидент произошел в Новосибирске. Там двое детей провалились под лед на реке Иня, один из них не выжил.

