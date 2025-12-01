На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец с шестимесячным ребенком в коляске провалились под лед на рыбалке

В Челябинской области отец с ребенком в коляске провалились под лед на рыбалке
Alexander Lukatskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинской области отец отправился на рыбалку с ребенком в коляске и они оба провалились под лед. Об этом сообщает агентство новостей «Доступ».

Инцидент произошел на водоеме вблизи села Катаево в Увельском районе. Местный житель отправился на рыбалку вместе с шестимесячным сыном, находившимся в коляске. В какой-то момент они оба провалились под лед.

На помощь пострадавшим пришли очевидцы. Ребенка доставили в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении его родителя составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее женщина провалилась под лед в Петербурге.

