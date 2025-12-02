В России оценили риски эпидемии из-за нового «ушного» вируса

В столичном регионе начал стремительно распространяться новый вирус, основными симптомами которого являются сильная боль в ушах, кашель и ломота в теле. Резкий рост числа заразившихся связан в первую очередь с сезонностью любого ОРВИ и похолоданием, считает доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. В беседе с 360.ru он заверил, что эпидемия из-за нового вируса россиянам не грозит.

Роспотребнадзор подтвердил всплеск заболеваемости, сообщив, что число пациентов подскочило на 17,9%. При этом в ведомстве опровергли появление новой инфекции, уточнив, что преобладает распространение вируса гриппа А (H3N2). По словам Чумакова, появление нетипичных симптомов и тяжесть проявления болезни определяются типом возбудителя.

«Вообще простудные заболевания вызывают огромное количество разных вирусов и бактериальных инфекций», — пояснил он.

Причем исследовать, какая именно комбинация вирусов спровоцировала в Москве высокую заболеваемость, смысла нет, так как лечатся все ОРВИ по одному механизму, подчеркнул ученый. Что касается сильной боли в ушах и ломоты в теле, то это типичные симптомы бактериальной инфекции, которая присоединяется к возбудителю. Это не меняет картину того, что резко растущее число пациентов – следствие сезонности, считает эксперт.

«Новые коронавирусы постоянно возникают. В этом нет ничего драматичного. Грипп легко прогнозировать, потому что обычно он приходит откуда-то. Уже все привыкли, что после Нового года наступает некий пик», — пояснил Чумаков.

Он заверил, что Москве и другим регионам России эпидемия из-за этого «ушного» вируса не грозит – по словам ученого, таких прогнозов «на горизонте» нет.

Он также посоветовал россиянам принять меры профилактики заражения. В том числе следует одеваться по погоде, избегать мест скопления людей, полноценно питаться, использовать антисептик. Важно также регулярно заниматься спортом, проветривать помещение, ежедневно гулять на свежем воздухе и не переутомляться, подчеркнул ученый. Также следует помнить, что главный и самый эффективный способ профилактики – это вакцинация от гриппа, подчеркнул он.

При обнаружении симптомов заболевания Чумаков призвал незамедлительно обращаться к врачу, не занимаясь самолечением.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что жители Москвы пожаловались на вирус, вызывающий повышение температуры, кашель и боль в ушах. В Роспотребнадзоре предупреждали, что количество случаев заболевания гриппом растет, а среди циркулирующих штаммов доминирует A(H3N2). При этом все активные вирусы в этом сезоне полностью соответствуют вакцинам.

Ранее стало известно, что в России растет уровень заболеваемости внебольничной пневмонией.