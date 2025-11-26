Россиянам объяснили, как не подхватить экзотическую инфекцию в отпуске

При посещении экзотических стран важно обезопасить себя от местных вирусов и инфекций. Многие из них передаются через кровососущих насекомых — комаров, москитов, блох и тому подобных. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов. Среди заболеваний, которые разносятся паразитами, по его словам, — лихорадка чикунгунья, Денге, вирус Зика, малярия, желтая лихорадка и другие.

«Чтобы не заболеть, необходимо минимизировать риск укусов — использовать репелленты, защитную одежду и москитные сетки. Также рекомендовано привиться от желтой лихорадки, и, возможно, принимать противомалярийные препараты при посещении тех стран, где это необходимо», — посоветовал специалист.

Кроме того, есть риск заражения кишечной инфекцией через воду и продукты питания. Крайне важно соблюдать гигиену и пить только бутилированную воду, добавил он.

В начале ноября стало известно о зафиксированных случаях лихорадки Денге у россиян, отдыхающих на Мальдивах. Местные рассказали, что чаще денге подхватывают на островах Укулас и Тинаду из-за обилия комаров, которые переносят лихорадку.

Ранее ядовитые жуки атаковали российских туристов во Вьетнаме.